الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالشراكة الاستراتيجية مع العراق

2021/12/10 | 23:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الولايات المتحدة الأمريكية،

اليوم الجمعة، التزامها بالشراكة

الاستراتيجية متعددة الأوجه مع العراق.

وقالت السفارة الأمريكية لدى العراق في

بيان، "نحتفل اليوم بالذكرى الرسمية

للهزيمة الإقليمية لداعش

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