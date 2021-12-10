اصابات كورونا في الاردن تتخطى المليون

2021/12/10 | 23:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تخطي الاردن اليوم الجمعة حاجز المليون اصابة بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان : " ان الاردن تخطى عتبة مليون اصابة بكورونا، ليسجل مليونا و3 آلاف و428 اصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة".واضافت انها احصت اليوم الجمعة، 38 وفاة و4936 اصابة جديدة بكورونا، فيما بلغت نسبة ايجابية الفحوص 10.15%./انتهى3

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