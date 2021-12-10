2021/12/11 | 00:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطر تقسو على الإمارات في 45 دقيقة وتعبر إلى مربع الذهب بكأس العرب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر تقسو على الإمارات في 45 دقيقة وتعبر إلى مربع الذهب بكأس العرب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر تقسو على الإمارات في 45 دقيقة وتعبر إلى مربع الذهب بكأس العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).