2021/12/11 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البحر الأحمر السينمائي يكرّم هيفاء المنصور جدة – الزمان يتواصل في مدينة جدة السعودية، الاثنين، أول مهرجان سينمائي من نوعه في المملكة، بعد أربع سنوات من رفع السلطات الحظر عن دور السينما.ويستمر مهرجان البحر الأحمر السينمائي حتى السادس عشر من الشهر الجاري، ويعرض 138 فيلماً روائياً وقصيراً من جميع أنحاء العالم.وشهد المهرجان تكريم الممثلة […]

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