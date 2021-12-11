2021/12/11 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجيد يتفقّد مدرسة الفنون الموسيقية بغداد – الزمان تفقد مدير عام دائرة الفنون الموسيقية المايسترو علاء مجيد مدرسة بغداد للفنون الموسيقية والتعبيرية للاطلاع على سبل الدراسة فيها، وحث مجيد ادارة المدرسة وتدريسييها على الارتقاء بالمستوى الفني والتربوي لها، موجهاً (بضرورة تطوير الاداء المؤسسي وتقليص الجهد والوقت وتذليل العقبات للوصول الى تقديم افضل المنجزات ولا تمام […]

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