2021/12/11 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فنون ديالى تقيم ورشة عن الأداء الجسدي الفرقة الوطنية لمسرح الطفل تعاود نشاطها مع أميرة الأحلام بغداد – وسن العبدلي ديالى – الزمان ضمن الموسم المسرحي لدائرة السينما والمسرح، قدمت الفرقة الوطنية لمسرح الطفل، العرض المسرحي الموجه للاطفال (اميرة الاحلام ) يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين على خشبة المسرح الوطني، لتكون اولى نشاطات الفرقة بعد توقف […]

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