قطر تكتسح الإمارات بخماسية وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب

2021/12/11 | 00:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتأهل المنتخب القطري إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب، بعد الفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة ثقيلة 5/0، على ستاد البيت بالخور، في دور الثمانية للبطولة التي تستضيفها قطر حاليا، وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.سجل اهداف المنتخب القطري علي سالم هدف عكسي في الدقيقة 5، والمعز علي هدفين (28، 45+4)، وبوعلام خوخي في الدقيقة 36، وعبدالعزيز حاتم في الدقيقة 44.وسيواجه المنتخب القطري في المربع الذهبي الفائز من مباراة الغد والتي تجمع المنتخب الجزائري بنظيره المغربي على استاد الثمامة.

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