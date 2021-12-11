2021/12/11 | 00:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الأمم المتحدة من أن تراجع الموارد

من الأراضي والمياه في العالم قد يؤدي

إلى كوارث بيئية وزيادة التنافس على

الموارد وإذكاء التحديات والصراعات

الاجتماعية الجديدة.

وقالت المنظمة الدولية إن تقريرا جد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير أممي "يدعو للقلق": تراجع الموارد سيزيد الصراعات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير أممي "يدعو للقلق": تراجع الموارد سيزيد الصراعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).