2021/12/11 | 00:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجز منتخب قطر مقعدا له في الدور قبل

النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم

"قطر 2021"، على حساب نظيره الإماراتي

بفوزه الساحق عليه (5-0) في المباراة التي

جمعتهما مساء يوم الجمعة.

ووضع المهاجم القطري أك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزيمة تاريخية.. قطر تسحق الإمارات في طريقها لنصف نهائي كأس العرب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزيمة تاريخية.. قطر تسحق الإمارات في طريقها لنصف نهائي كأس العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).