2021/12/11 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..اندلاع حريق في كلية الطب بجامعة المواصل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. اندلاع حريق في كلية الطب بجامعة المواصل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. اندلاع حريق في كلية الطب بجامعة المواصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).