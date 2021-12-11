قطر تفوز على لامارات بخماسية نظيفة

2021/12/11 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

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هزمت قطر الأمارات بخمسة أهداف مقابل لا شيء وتأهلت للدور نصف النهائي لبطولة العرب المقامة حاليا في الدوحة.انتهى الشوط الاول بخماسية ضاربة تناوب على تسجيلها أكرم عفيف وعبد الكريم حسن والمعز.وبقت النتيجة كما إنتهت عليها بالشوط الأول و تنتهي بخمسة أهداف تاريخية لقطر على الإمارات.وستلتقي قطر الفائز من مباراة الجزائر والمغرب التي ستقام غدا ضمن مباريات ربع النهائي.

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