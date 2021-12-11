السيطرة على حريق بجامعة الموصل

2021/12/11 | 00:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت مديرية الدفاع المدني السيطرة على حادث حريق اندلع داخل احد مختبرات كلية الطب في جامعة الموصل ومنع انتشار النيران داخل اروقة الكلية ، دون تسجيل اصابات بشرية./انتهى3

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