قطر تتأهل الى نصف نهائي كأس العرب بخماسية على الامارات

2021/12/11 | 00:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تأهلت قطر الى نصف نهائي كأس العرب بفوزها بخماسية نظيفة على الامارات .سجل اهداف قطر كل من علي حسين سالمين خطأ في مرماه في الدقيقة السادسة ، والمعز علي ، هدفين في الدقيقة 28 من ضربة جزاء والدقيقة 36 ، وخوخي بوعلام من ضربة جزاء في الدقيقة 36 وعبد العزيز حاتم في الدقيقة 44.وسيلعب المنتخب القطري في الدور نصف النهائي يوم الاربعاء المقبل، مع الفائز من مباراة ربع النهائي بين المغرب والجزائر التي ستقام مساء غد السبت ./ انتهى3

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