2021/12/11 | 00:30 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير النفط يرسي حجر الاساس لمشاريع ويفتتح اخرى في حقل مجنون النفطي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: NhF8UdJKg68
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير النفط يرسي حجر الاساس لمشاريع ويفتتح اخرى في حقل مجنون النفطي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير النفط يرسي حجر الاساس لمشاريع ويفتتح اخرى في حقل مجنون النفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).