كيربي: البنتاغون يوفر جميع الخيارات لبايدن لأي

2021/12/11 | 00:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها توفر للرئيس، جو بايدن، كل الخيارات للتعامل مع أي حالات طارئة بما فيها إيران، وفق المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي.

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