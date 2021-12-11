نظرية الأدب والزمن - محمد علي سليمان

2021/12/11 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_سليمان ربط شليغل الرومانسية بما هو تقدمي، واعتبرها النقاد ثورة أدبية، وعرف فيكتور هيجو الرومانسية " بأنها الثورة الفرنسية وقد تحققت في الأدب "، بل أن هيجو كتب عام 1864 أن " الرومانسية والاشتراكية أمر واحد ".



ذلك أن الرومانسية كانت التعبير الأدبي عن المجتمع الذي أوجدته الثورة الفرنسية.



الرومانسيون أبناء الثورة الفرنسية، فقد انتصروا للحرية، حرية الفرد وحرية المجتمع، كما اهتموا بالتقدم الاجتماعي والعدالة ال ......





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