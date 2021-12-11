-أحبك يا شعب-.. إحياء ذكرى المناضل النقابي التونسي فرحات حشاد - جهاد عقل

2021/12/11 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جهاد_عقل تجمع الألاف العمال والنقابيين، يوم السبت الرابع من كانون أول / ديسمبر الحالي، بساحة القصبة استجابة لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل لإحياء الذكرى الـ 69 لاستشهاد النقابي فرحات حشاد تحت شعار: "أحبك يا شعب".وألقى الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وهو يتقلد الكوفية الفلسطينية، خطابا بالمناسبة، ورفع النقابيون شعارات تدعو إلى الوحدة الوطنية حول مشروع مجتمعي جامع مؤكدين ......





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