الصحف تهتم بالاحتفال بمئوية الدولة العراقية وذكرى النصر على داعش الارهابي

2021/12/11 | 01:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، الحادي عشر من كانون الاول ، بالاحتفال بمئوية الدولة العراقية والذكرى الرابعة للنصر على داعش الارهابي .وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" تحتفل البلاد اليوم السبت بالذكرى المئويَّة لقيام الدولة العراقية في العام 1921، وتنطلق الاحتفالات الرسمية في القصر الحكومي ببغداد عبر فعاليات فنية وثقافية أعدّتها وزارة الثقافة والسياحة والآثار وتستمر أياماً عدة في المؤسسات والدوائر الرسمية".وقال وكيل وزارة الثقافة عماد جاسم ، حسب الصحيفة :" إنَّ الاحتفالية التي ستقام في القصر الحكومي، ستتخللها فقرات ثقافية عدة تتضمن إقامة معارض للوثائق والصور الفوتوغرافية والفن التشكيلي بالتعاون مع جمعية الفنون التشكيلية، بحضور موسع من قبل الدبلوماسيين وشخصيات سياسية عراقية، كما تشارك في الاحتفالية الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية وفرقة التراث الوطني للغناء والموسيقى وفرقة الباليه و دار الأزياء العراقية".وبشأن عدم توسيع دائرة الاحتفالات لتكون ذات سياق شعبي، أوضح أنه "بسبب عدم استيعاب أعداد كبيرة من الجماهير في القصر الحكومي، سيتم نقل الاحتفال بشكل مباشر عبر القنوات الفضائية، وستكون هناك احتفالات مماثلة في مؤسسات ودوائر الوزارات المتنوعة تستمرّ أياماً عدة".فيما نقلت عن الناطق باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد قوله :" ان تاريخ 23 آب سيوثق بهذه المناسبة وبشكل رسمي في كلِّ عام".واشارت الصحيفة الى انه جرى تأجيل احتفالية "مئوية الدولة العراقية" التي تستذكر تاريخ 23 آب 1921 وتتويج فيصل الأول ملكاً على العراق، وأعلن مؤخراً أنَّ الاحتفالات تنطلق في يوم 11 كانون الأول الحالي.فيما قالت صحيفة / الزمان / :" شهدت بغداد والمحافظات احتفالات رسمية بمناسبة مئوية الدولة العراقية والانتصار على داعش عام 2017 ، فيما تقيم الحكومة احتفالا مركزيا اليوم السبت بالمناسبة تشارك فيه الفعاليات الشعبية والوطنية من مختلف القوميات والطوائف".واضافت :" استذكر رئيس الجمهورية برهم صالح امس، المناسبة "، مشيرة الى قول الرئيس :" في يوم النصر على داعش نستذكر بطولات قواتنا المسلحة في الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة والدور الكبير للمرجعية الدينية بتحشيد قوى الشعب ودعم الاصدقاء والتحالف الدولي".واكد صالح :" ان واجبنا اليوم استكمال النصر عبر دعم الدولة وتمكينها لاستئصال فلول الارهاب واعادة النازحين وتحقيق الاعمار".وتابعت الصحيفة :" ان الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية اقامت احتفالية مركزية، تحت شعار (ماضٍ عريق يرسم آفاق المستقبل) في مقرها داخل مطار بغداد الدولي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية".ونقلت عن مدير عام الشركة عباس عمران قوله في كلمة بالاحتفالية :" ان هذه الذكرى تمثل واحدة من المناسبات الوطنية التي نستذكر من خلالها التاريخ العظيم للدولة العراقية والمحطات التاريخية المهمة التي مرت بها منذ التأسيس ولغاية يومنا".واشارت الى اقامة وزارة الصناعة والمعادن احتفالية مركزية بمُناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية والذكرى الرابعة لإعلان النصر النهائي والحاسم وتحرير أرض العراق من عصابات داعش بحضور المُستشارين وعدد من المُدراء العامين في دوائر وتشكيلات الوزارة وجمعٌ غفير من مُوظفي الوزارة والشركـات ./ انتهى

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