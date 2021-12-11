الشهيدة سعيدة: هل بقي ما نقول للشهداء أو عنهم..؟ - حسن أحراث

2021/12/11 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث قيل الكثير للشهداء، وقيل الكثير عنهم.



ولا أعتقد أن في جُعبتنا المهترئة جديدا يُقال لهم أو عنهم أكثر مما قيل باستثناء، وفي أحسن الأحوال، تنميق الكلام ونظم الشعر واجترار الشعارات، بعض الشعارات؛ وهو ما أقوم به الآن مُكرها وعن "سبق الإصرار والترصد"..لقد صرنا نخجل من الشهداء ومن المعتقلين السياسيين ومن أبناء شعبنا وحتى من أنفسنا..



إن الشهداء لا يموتون، ونحن "الشهداء" الصامدون الذين لم يموتوا بع ......





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