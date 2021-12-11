خطباء الجمعة في السعودية يحذرون من

2021/12/11 | 02:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت السلطات السعودية لخطباء المساجد بالتحذير من جماعة التبلغ والدعوة، والتي يطلق عليها أيضا اسم "الأحباب".

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