2021/12/11 | 02:04 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حادث سير مروّع على "سريع القناة" يؤدي لانفجار سيارة واحتراقها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/11 | 02:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: حادث سير مروّع على "سريع القناة" يؤدي لانفجار سيارة واحتراقها) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد: حادث سير مروّع على "سريع القناة" يؤدي لانفجار سيارة واحتراقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).