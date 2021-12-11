2021/12/11 | 02:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: وائل الملوك

كشف المخرج ملاك عبد علي لـ «الصباح»، عن الانتهاء من تصوير فيلمه الروائي القصير «آخر حلم»، سيناريو حسن شغيدل وتمثيل اياد الطائي والوجه الجديد فاطمة ابو هارون، مبينا أن العمل من انتاج دائرة السينما والمسرح.

وعبَّر علي عن سعادته بعمله الذي جاء بعد توقف السينما العراقية عن الانتاج، مؤكدا أن لجنة فرز النصوص اختارت أعمالاً أخرى لمخرجين شباب، لافتا الى أن فكرة الفيلم تدور حول قصة حب بين فتاة معجبة بفنان تشكيلي يرسم لحرية ومدنية النساء في بغداد، وسيتم عرضه ضمن مهرجان ايام بغداد السينمائي عند تحديد موعد اقامته من قبل وزارة الثقافة وادارة السينما والمسرح.

وبخصوص آخر أفلامه (الرسالة الاخيرة)، الذي حصد جوائز عدة عبر مشاركته في مهرجانات سينمائية محليَّة ودوليَّة، بين أن «الفيلم مستوحى من رسالة انتحار الكاتبة البريطانية فرجيينا وولف، وعكست على بطلة الفيلم صفا نجم، حيث تتدمر حياتها بسبب عدم الانجاب والسبب يعود لتأثيرات الاشعة الناتجة من الحرب على الانجاب وكثرة الامراض، وقد أنتج عام 2019.

يذكر أن «الرسالة الاخيرة» من بطولة صفا نجم، يوسف طالب، مهند ستار، وضيف الشرف الفنان مازن محمد مصطفى، نال الجائزة العربية الأولى لمهرجان الكويت السينمائي الجديد، والجائزة الثانية محلياً في مهرجان القمرة السينمائي في البصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («آخر حلم» في مهرجان أيام بغداد السينمائي) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («آخر حلم» في مهرجان أيام بغداد السينمائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).