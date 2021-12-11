ريال مدريد يرفض عرض إنجليزي لهازارد

2021/12/11 | 02:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتقدم ناد إنجليزي بعرض مفاجئ لضم البلجيكي إيدين هازارد من ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن النادي الملكي رفضه على الفور.وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلا عن تقارير إسبانية، أن وست هام تقدم بعرض تبلغ قيمته 21 مليون جنيه إسترليني، نظير التعاقد مع الدولي البلجيكي.ورأت إدارة النادي الإسباني أن العرض لا يرقى لطموحاتها، لتقرر رفضه على الفور، بعد ضم اللاعب قبل عامين من تشيلسي مقابل 89 مليون إسترليني.وعانى صاحب الـ30 عاما من كثرة إصاباته داخل سانتياجو برنابيو، حيث لم يقدم مع الفريق أي شيء يذكر حتى الآن، ما أدى لخروجه من حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.وعلى مدار عامين ونصف، لم يظهر هازارد في التشكيلة الأساسية للميرينجي سوى في 25 مباراة في الليجا، وهو ما لا يتناسب مع أغلى لاعب في تاريخ النادي.

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