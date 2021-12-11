البنك الدولي يعلن عن مساعدة لأفغانستان بقيمة 280 مليون دولار

2021/12/11 | 03:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك الدولي الذي جمّد في نهاية أغسطس مساعداته لكابل بعد استعادة حركة طالبان السلطة، عن مساعدة إنسانية بقيمة 280 مليون دولار لأفغانستان باستخدام أموال مخصّصة "للصندوق الاستئماني لإعادة إعمار" هذا البلد.

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