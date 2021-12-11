هذا هو جسدي، فهل من مشترٍ - محمد زكريا توفيق

2021/12/11 | 03:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق نحن الآن في عام 1963م.



وهو العام الذي تخرجت فيه من الجامعة.



نزلت إلى القاهرة لتأدية امتحان شفهي في هيئة الأرصاد الجوية للعمل في مرصد حلوان، وهي وظيفة تناسب مؤهلي العلمي.



بعد أن أديت الامتحان، فكرت في زيارة صديقي وبلدياتي سامي، وكان لا يزال طالبا في السنة النهائية في نفس الكلية التي تخرجت منها.



كان يسكن مع طالب آخر في أحد غرف شقة بالدور الخامس، بعقار قديم يقع في حي خلف الكلية.



الشق ......





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