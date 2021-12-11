حقوق الإنسان المفترى عليها!

2021/12/11 | 03:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادف الأمس (الجمعة 10 ديسمبر 2021) اليوم العالمي لحقوق الإنسان.مناسبة ترمز إلى التاريخ الذي اعتمدت فيه الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948، الوثيقة الأكثر ترجمة (أكثر من 500 لغة).

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