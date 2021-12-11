ليفربول يخطط لتدعيم صفوفه بثلاث صفقات هجومية

2021/12/11 | 03:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيخطط نادي ليفربول لتعزيز وتدعيم صفوفه، خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات، وذلك في ظل رغبة النادي في مواصلة المنافسة على الألقاب والبطولات.ووفقاً للمعلومات الواردة من شبكة " ليفربول إيكو "، فإن الريدز يرغبون في تعزيز خط هجوم الفريق، خلال سوق الإنتقالات الشتوية القادمة.وأضاف المصدر أن النادي وضع جناح ليدز يونايتد رافينيا، وجناح وست هام يونايتد جارود بوين، ضمن خياراته للتعاقد مع أحدهم في يناير المقبل.ووفقاً للمعلومات الواردة من شبكة " كالتشيو ميركاتو " الإيطالية، فإن ليفربول يراقب أيضاً مستقبل نجم يوفنتوس باولو ديبالا، الذي ينتهي عقده في الصيف.ويريد الريدز تعزيز هجومه في يناير القادم بسبب مغادرة الثنائي ساديو ماني ومحمد صلاح للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون.

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