إيران تراهن على صمود اقتصادها لتتجنب التنازل في مفاوضات النووي

2021/12/11 | 04:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تحليل نشرته صحيفة وال ستريت جورنال، أن إيران تراهن على قدرتها تحمل العقوبات الاقتصادية حتى تبقى على موقفها في مفاوضات الاتفاق النووي.

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