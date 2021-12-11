النووي الإيراني يشعل توترا جديدا بين واشنطن وإسرائيل

2021/12/11 | 06:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشعلت المحادثات النووية الإيرانية، توترا جديدا بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

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