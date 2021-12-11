متحور أوميكرون.. أنباء غير سارة للملقحين

2021/12/11 | 07:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير أميركي جديد، نشر الجمعة، أن معظم حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في الولايات المتحدة، والتي يبلغ عددها 43، هي لأشخاص تم تطعيمهم بالكامل، وتلقى أكثر من ثلثهم جرعة معززة.

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