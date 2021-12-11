أسطورة العذرية، وهم فحص غشاء البكارة وترقيعها - شيرين عبدالله

2021/12/11 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شيرين_عبدالله في المجتمعات الأبوية لبلدان الشرق الأوسط وجميع البلدان الخاضعة للسيطرة الإسلامية، الشيء الذي تحرم منه المرأة هو استقلاليتها في أفكارها وسلوكياتها وجسدها.



ووفقا للتقاليد الاجتماعية الرجعية البالية، فان المعاشرة والجنس قبل الزواج مرفوضان اجتماعيا ودينيا في هذه المجتمعات بالنسبة للإناث وتعامل كجرائم.



المراة ملك خاص للرجل، والشرف كحالة سايكولوجية للرجل واداة السيطرة على المراة واخضاعها شيئ مرت ......





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