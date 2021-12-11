حقوق الانسان بين سلطة السماء وسلطة الضمير - منى حلمي

2021/12/11 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي ----------------------------------------------------اذا كنت أتكلم عن مصر ، وطنى ، وبلدى ، وشغفى ، وهمى ، وبيتى ، ومسقط رأسى ، ورقدتى الأبدية ، فلابد أن تؤرقنى " حقوق الانسان " على أرضها .



وأنا لست منشغلة بحقوق الانسان ، فى المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية والصحيةوالثقافية .



هذا ليس معناه أن هذه الحقوق غير مهمة ، أو أنها قد تحققت واكتملت .



هى بالطبع مهمة ، وتؤثر فى بعضها ......





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