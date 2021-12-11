مرت الأيام .. وتبخرت الأحلام (1 ) - محمد حسين يونس

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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس نشر لي الحوار المتمدن-العدد: 3701 - 2012 / 4 / 17 - 21:42..المحور: مواضيع وابحاث سياسية مقال بعنوان (( برنامجي الانتخابي لرئاسه الجمهورية )).بعد عشر سنوات ( تقريبا ) من هذا المقال..نجد أن الثورة المضادة قد إنتصرت ..



و تلاشت الأحلام الرومانسية بتحقيق الحرية والعدالة الإجتماعية و الديموقراطية ..



وأن الحكم قد دان في النهاية لمليونيرات القوات المسلحة بالتحالف مع قوى اليمين الديني بعد أن تمكن ......





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