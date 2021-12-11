حقيقة الشكوى التي قدمها الاتحاد الجزائري بعد مباراة مصر

2021/12/11 | 07:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على إثر تسجيل المنتخب المصري لكرة القدم هدف التعادل مع الجزائر 1-1 من ركلة جزاء قبل أيام، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العرب، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعيّ باللغة العربية منشورات تدّعي أن الاتحاد الجزائريّ لكرة القدم قرّر تقديم احتجاج "بسبب خروج الكرة من الملعب" قبل الخطأ.

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