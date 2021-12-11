عن علاقات الكتابة والسياسة - فهد المضحكي

2021/12/11 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهد_المضحكي بعض الأسئلة دائمة التجدد، يجددها الصراع الاجتماعي، ويجددها اثر هذا الصراع في حقل الكتابة، ومن هذه الأسئلة التي أشار إليها الناقد د.



فيصل دراج في كتابه «الواقع والمثال» سؤال: دور الكاتب في المجتمع، ووظيفة الكتابة في الحياة الاجتماعية.



إذا كان كما يقول دراج الصراع هو الاختلاف، فإن الأسئلة المطروحة لن تجئ الا متعارضة، يجيب البعض عن الأسئلة إيجاباً، ويقول: إن معنى الكتابة هو وظيفتها، ويجيب بعض آخر سلب ......





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