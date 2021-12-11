غزو بوتين لأوكرانيا.. مغامرة ومرحلة جديدة من العلاقات والدولية

2021/12/11 | 08:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مغامرة ومرحلة جديدة من العلاقات الدولية، هكذا وصف تحليل نشرته صحيفة "ذا أتلانتك" ما يحدث من تجميع للجنود على طول الحدود الروسية مع أوكرانيا.

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