واشنطن ترجئ تسليم مساعدات عسكرية إلى كييف

2021/12/11 | 08:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أرجأت الإدارة الأمريكية إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات، بحسب ما نقلت قناة “NBC” عن مصادر مطلعة.ونقلت “NBC” عن 3 […]

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