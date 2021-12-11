سد النهضة مشروع سياسى، قبل ان يكون تجارى! - سعيد علام

2021/12/11 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_علام "..



ينبغى لنا أن نضغط على حقيقة لم تتلق التعبير الكافى عنها بعد، إن ساحل مصر الشمالى وساحل الشام، اللذين يكونان ضلعى زاوية شبه قائمة فى شرق البحر المتوسط، يمثلان معاً وحدة استراتيجية واحدة، نعم انهما وحدتان مورفلوجيان مختلفتان، الاولى نهرية والثانية جبلية، لكن القطاع من لاسكندرونه الى الاسكندرية هو أساساً قطاع استراتيجى واحد، من وضع قدمه على أى طرف او نقطة فيه وصل الى الآخر تلقائياً او ألياً، وليس ......





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