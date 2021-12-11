كوادر ذي قار التدريسية تستغيث.. تهديدات واعتداءات بالجملة

2021/12/11 | 08:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشكو عدد من معلمي ومدرسي مدارس محافظة ذي قار، من ظاهرة الاعتداء المباشر وغير المباشر من قبل أولياء أمور الطلبة.

وبحسب نقابة المعلمين في المحافظة، فقد رصد أكثر من 25 حادثة اعتداء خلال العام الدراسي الجديد على منتسبيها، بينما توعدت تربية المحافظة بمتابعة قضايا الاعتداءات من خلال المحاكم المختصة واتخاذ إجراءات قانونية حازمة.

وقال المتحدث باسم النقابة حسن علي في تصريح تابعه NRT عربية، (11 كانون الاول 2021)، إن "حوادث الاعتداء زادت حدتها بعد عودة الطلبة إلى مدارسهم بعد انقطاع عنها دام عامين"، مشيرا إلى أن "نقابة المعلمين رصدت أكثر من 25 قضية اعتداء على الملاكات التدريسية وخلال عام واحد".

وكشف، عن "تسجيل ستة منها لدى القضاء بينما حلت الأخرى بعد تدخل المنظمات المجتمعية وشيوخ العشائر في بعض القرى والأرياف".

من جهته، اكد مدير المكتب الاعلامي في تربية المحافظة عبد الحليم الحصون، أن "المديرية تدين الاعتداءات على الملاكات التعليمية وتتعامل معها بحزم من خلال قسم القانونية الذي يضم محققين ومحامين يتابعون قضايا الاعتداءات في القضاء ومن خلال المحاكم المختصة".

ودعا الحصون، "مديري المدارس والكوادر التدريسية العاملة في قطاع التعليم في المحافظة إلى تسجيل دعاوى فورية لدى القسم القانوني في المديرية العامة للتربية حال وقوعها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المعتدين".

"الصحيفة الرسمية"

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