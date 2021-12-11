2021/12/11 | 08:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، موعد مقابلات الطلبة الاوائل من المتقدمين على وظائف في ديوان الرقابة المالية وهيئة المنافذ ومجلس الدولة.

وذكر الناطق الرسمي لمجلس الخدمة وسام اللهيبي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، أن "موعد مقابلات الطلبة الاوائل من حملة شهادة البكالوريوس الذين تقدموا على وظائف ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة المنافذ الحدودية ومجلس الدولة، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 13 / 12 / 2021 ولغاية يوم الثلاثاء 14 / 12 /2021 اثناء الدوام الرسمي ".

واضاف، ان "المقابلة ستكون في مقر مجلس الخدمة العامة الاتحادي في منطقة العلاوي مقابل المحطة العالمية لسكك الحديد وحسب المواعيد المحددة للذين تم اشعارهم برسائل عبر البريد الالكتروني لحضور المقابلة وفق التاريخ المحدد في تلك الرسالة ليتسنى للجنة انهاء اعمالها بشكل عاجل"، داعيا المتقدمين الى "متابعة ايميلاتهم لاستلامهم اشعار من المجلس يبين لهم موعد المقابلة والمكان والزمان".

وأشار الى "ضرورة تفحص الايميل جيدا وخاصة صندوق الرسائل بما يسمى (Spam) لوصول بعض الرسائل فيه وهذه الحالة هي خارجة عن مسؤولية المجلس وتقع ضمن سياسات المواقع التي يقع فيها البريد الالكتروني للمتقدم".

وشدد على "ضرورة مراعاة الجوانب التالية من قبل المتقدمين لإكمال إجراءات المقابلة التالية:

1-المستمسكات الثبوتية المطلوبة ( هوية أحوال المدنية / البطاقة الموحدة أو جواز سفر نافذ أو بطاقة الناخب + بطاقة السكن أو تأييد سكن ) بالنسخة الاصلية ونسخة عنها بصورة ورقية.

2- صورة عن جميع الوثائق التي تم تقديمها عبر نظام التوظيف الالكتروني.

3- الالتزام بالحضور الى مقر مجلس الخدمة العامة الاتحادي في تمام الساعة (8) صباحا واللجنة تبدأ اعمالها في تمام الساعة (9) صباحا وفق تاريخ اليوم المحدد عبر الرسالة المستلمة على الايميل.

4- في حال عدم حضور المقابلة في الموعد المحدد يتحمل المتقدم نتيجة الاستبعاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة يحدد موعد مقابلة الطلبة الاوائل من المتقدمين على 3 دوائر) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة يحدد موعد مقابلة الطلبة الاوائل من المتقدمين على 3 دوائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).