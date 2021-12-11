البنك الدولي يطلق مساعدة بـ280 مليون دولار لافغانستان

2021/12/11 | 08:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن البنك الدولي الذي جمّد في نهاية آب مساعداته لكابول بعد استعادة حركة طالبان السلطة، عن مساعدة إنسانية بقيمة 280 مليون دولار لأفغانستان باستخدام أموال مخصّصة “للصندوق الاستئماني لإعادة إعمار” هذا البلد.

وقال البنك الدولي في بيان إن الجهات المانحة في الصندوق “قررت اليوم تحويل 280 مليون دولار بحلول نهاية كانون الأول 2021 إلى اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي“.

وأضاف أن هذا القرار يمثل “الخطوة الأولى” نحو “تقديم مساعدة إنسانية للشعب الأفغاني في هذا الوقت الحرج“.

و”الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان” هو صندوق ائتمان متعدّد المانحين مهمّته تنسيق المساعدات الدولية الرامية إلى تحسين حياة ملايين الأفغان.

ويدير البنك الدولي هذا الصندوق نيابة عن الجهات المانحة التي بلغ عددها حتى اليوم 34 مانحاً، وفقاً لموقعه الإلكتروني.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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