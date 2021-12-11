كاميرا ترصد لحظة انفجار مستودع ذخيرة بمخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان

2021/12/11 | 08:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت مقاطع فيديو لحظة وقوع انفجار هائل في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة صور بجنوب لبنان، مساء الجمعة، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن هناك قتلى وجرحى دون الإشارة إلى حصيلة محددة للضحايا، مضيفة، "تبين أن ذخيرة انفجرت في أحد المراكز الإسلامية الفلسطينية لحركة حماس في مخيم البرج الشمالي شرق صور."

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