2021/12/11 | 09:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حسمت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، الجدل المثار بعد ظهورها الأخير خلال حفلها في أبو ظبي حليقة الرأس.وعبرت شيرين في تغريدة على “تويتر”، اليوم السبت، عن استيائها بسبب الأخبار المتداولة حول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شيرين تحسم الجدل حول إقدام طليقها على ضربها وحلق شعر رأسها المركز الخبري الوطني.

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