وسط تهديد بغزو أوكرانيا.. استعداد للمفاوضات واستبعاد للتنازلات

2021/12/11 | 09:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد الولايات المتحدة لمفاوضات أمنية أوروبية مع روسيا وسط تهديد بغزو جديد لأوكرانيا، حيث تدور تساؤلات بشأن تقديم تناولات بعد الحشود العسكرية الروسية على طول الحدود الأوكرانية.

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