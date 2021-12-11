2021/12/11 | 09:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني صدر عن دار الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة، كتاب “مئة عام من السياسة الخارجية العراقية / 1921 – 2021” للباحث والكاتب العراقي ياسر عبد الحسين ضمن فعاليات الاحتفاء بمئوية الدولة العراقية.ويكشف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وثائق تعرض لأول مرة..



صدور كتاب يتعقب 100 عام من الدبلوماسية العراقية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثائق تعرض لأول مرة.. صدور كتاب يتعقب 100 عام من الدبلوماسية العراقية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثائق تعرض لأول مرة.. صدور كتاب يتعقب 100 عام من الدبلوماسية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).