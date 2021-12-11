الرافدين يدعو المقترضين المتلكئين إلى التسديد

2021/12/11 | 09:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعدعا مصرف الرافدين، اليوم السبت، المقترضين المتلكئين لتسديد ما بذمتهم من مبالغ القروض.وذكر بيان للمصرف تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "دعا المقترضين المتلكئين لتسديد ما بذمتهم من مبالغ القروض ولاسيما مقترضي مجمع بسماية السكني".وأضاف البيان أن "على المتلكئين مراجعة فروع المصرف لتسديد المبالغ المترتبة عليهم".

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