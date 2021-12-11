2021/12/11 | 09:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديريَّة الدفاع المدني، اليوم السبت، استعدادها للعمل على فرض غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين دينار للمخالفين لشروط السلامة مع إغلاق مشاريعهم المخالفة.وقال مدير عام الدفاع المدني كاظم سلمان بوهان في تصريح للصحيفة الرسمية، إنَّ “المديرية سعت إلى تعديل بعض التعليمات والإسراع في تطبيقها حرصاً على حياة المواطنين وممتلكاتهم”.وأوضح أنَّ “التعليمات […]

ظهرت المقالة وغلق المشاريع بشكل نهائي..



الدفاع المدني: غرامة 10 ملايين لمخالفي شروط السلامة أولاً على الايام نيوز.

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