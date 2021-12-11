2021/12/11 | 09:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، السبت، مقتل 20 عنصراً من حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأشار أكار في كلمة بالبرلمان نشرتها "الأناضول" وتابعها "ناس"، (11 كانون الاول 2021)، إلى أن "الجيش التركي شن عملية عسكرية برية وجوية شمالي العراق بالتعاون مع الاستخبارات التركية".

وأضاف "خلال العملية قتلنا 20 عنصرا من حزب العمال، بينهم المتورطون بتنفيذ الهجوم الأخير على الجنود الأتراك.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، مصرع 3 من جنودها داخل الأراضي العراقية.

وأفادت الوزارة، في بيان نشرته "الأناضول" (9 كانون الأول 2021)، بأن الجنود الأتراك قتلوا جراء هجوم نفذه مسلحو حزب العمال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا: عملية عسكرية برية وجوية ثأراً لمصرع 3 جنود داخل الأراضي العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا: عملية عسكرية برية وجوية ثأراً لمصرع 3 جنود داخل الأراضي العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).