الرافدين يوجه دعوة للمقترضين

2021/12/11 | 09:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مصرف الرافدين، السبت، دعوة الى المقترضين المتلكئين لتسديد ما بذمتهم من مبالغ القروض.

وذكر بيان للمصرف تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (11 كانون الاول 2021)، أنه "دعا المقترضين المتلكئين لتسديد ما بذمتهم من مبالغ القروض ولاسيما مقترضي مجمع بسماية السكني".

وأضاف البيان، أن "على المتلكئين مراجعة فروع المصرف لتسديد المبالغ المترتبة عليهم".

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