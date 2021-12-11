دولة جديدة توافق على تطعيم أطفال الخمس سنوات بلقاح كورونا

2021/12/11 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

بعد أن اتخذت 8 دول هذه الخطوة، وافقت وكالة الأدوية في سويسرا، على تطعيم الأطفال الذين بلغوا سن الخامسة وما فوق ضد فيروس كورونا، بلقاح "فايزر بيونتك".

وقالت الوكالة إن "نتائج التجارب السريرية تظهر أن التطعيم آمن وفعال في آن معا" للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، الذين لم يتم تطعيمهم حتى الآن.

ويعطى لقاح "فايزر بيونتك" على جرعتين (10 ميكروغرام) تفصل بينهما 3 أسابيع، وهو ما يمثل "ثلث قوة الجرعة الممنوحة للمراهقين والبالغين"، حسب الوكالة.

وأشارت الوكالة السويسرية إلى أن تجربة سريرية "لا تزال جارية وتشمل أكثر من 1500 مشارك، تظهر أن هذا اللقاح يسمح بتجنب الأعراض الخطيرة التي يسببها فيروس كورونا بشكل كامل تقريبا لدى الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما".

وحتى الآن، كان التطعيم مخصصا للأطفال من سن 12 عاما وما فوق.

وتشهد سويسرا موجة خامسة قوية للغاية من كورونا، وبدأت فرض إلزامية وضع الكمامات للأطفال الذين يبلغون 8 سنوات وما فوق في المرحلة الابتدائية.

وباتت سويسرا تاسع دولة على مستوى العالم تطعم الأطفال من سن 5 سنوات ضد "كوفيد 19"، بعد البرتغال وإيطاليا واليونان وإسبانيا وكندا والولايات المتحدة وإسرائيل وتشيلي.

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